Visitez le Théâtre Public de Montreuil Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Le Théâtre Public de Montreuil ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’envers du décor, des loges aux coulisses, à l’occasion des journées du Matrimoine 2025 !

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2025

Le dimanche 21 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

