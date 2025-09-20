Visitez l’église avec un accès exceptionnel au clocher Église Saint-Sernin Brassempouy

Gratuit. Nombre de places limitées. Les étages et le clocher ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite guidée de l’église médiévale de Brassempouy

Cette année, profitez d’une visite exceptionnelle de l’église médiévale, avec un accès inédit à la tour et au clocher !

En raison de l’espace restreint, la montée au clocher se fera par petits groupes de 10 personnes maximum.

Une occasion rare de découvrir ce monument sous un nouvel angle, entre architecture, panorama et patrimoine sacré.

Rendez-vous devant l’église

Informations : PréhistoSite de Brassempouy : 05 58 89 21 73 ou contact@prehistoire-brassempouy.fr

Église Saint-Sernin Place de l'église, 40330 Brassempouy Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Église Saint Sernin de Brassempouy