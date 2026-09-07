Visitez l’église Notre-Dame des Treilles, Église Notre-Dame-des-Treilles, La Roque-Sainte-Marguerite

Informations pratiques

Visitez l’église Notre-Dame des Treilles 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Treilles Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Route d’accès étroite, parking obligatoire dans le champ indiqué.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

⛪ Visite d’une église romane restaurée

Découvrez une église entièrement restaurée du XIᵉ siècle, classée Monument historique, édifiée sur l’emplacement d’un ancien temple gallo-romain.

Des documents explicatifs sont mis à disposition, et l’habitante du presbytère attenant se fera un plaisir de partager ses commentaires et anecdotes sur ce lieu chargé d’histoire.

Église Notre-Dame-des-Treilles Église Notre-Dame-des-Treilles, 12100 La Roque-Sainte-Marguerite, France La Roque-Sainte-Marguerite 12100 Aveyron Occitanie 0614746006 Dans son ensemble, l’église est romane. Voûtes en berceau dans la nef, en cul-de-four dans l’abside. Un saut-de-loup défend l’abside contre les infiltrations d’eau des terrains supérieurs. Sur le rez-de-chaussée du clocher subsistent des amorces d’une voûte à nervures. Route étroite, parking obligatoire dans le champs indiqué.

⛪ Visite d’une église romane restaurée

©Marie-Françoise Blanc