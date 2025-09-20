Visitez l’église Saint-Amans de Paulhe et la chapelle Saint-Pierre de Carbassas Chapelle Saint-Pierre de Carbassas Paulhe

Visitez l’église Saint-Amans de Paulhe et la chapelle Saint-Pierre de Carbassas Chapelle Saint-Pierre de Carbassas Paulhe samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Prévoir 5 minutes en voiture ou 30 minutes à pied entre les deux sites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre du patrimoine religieux de Paulhe et Carbassas

Proposée par l’Association de sauvegarde du patrimoine Carbassas Paulhe, cette visite libre vous invite à découvrir :

l’église Saint-Amans de Paulhe,

la chapelle Saint-Pierre de Carbassas.

Chapelle Saint-Pierre de Carbassas Carbassas, 12520 Paulhe Paulhe 12520 Aveyron Occitanie L’église Saint-Amans de Paulhe (16ème siècle) et la chapelle Saint-Pierre de Carbassas (13ème siècle), situées sur le GR736, illustrent la richesse du patrimoine architectural qui façonne nos paysages et notre mémoire collective. Témoins de la vie spirituelle locale, ces édifices modestes sont préservés avec soin et participent aujourd’hui à la qualité de vie du territoire. Leur mise en valeur s’inscrit pleinement dans la reconnaissance du patrimoine comme bien commun. Ces lieux paisibles invitent à la découverte au fil de la promenade.

© Isabelle Cartaillac