Visitez l’église Saint-Baudile Église Saint-Baudile Nîmes

Visitez l’église Saint-Baudile Église Saint-Baudile Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visitez l’église Saint-Baudile 20 et 21 septembre Église Saint-Baudile Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Église Saint-Baudile : un joyau du néogothique

Œuvre de l’architecte bordelais Jean-Jules Mondet, l’église Saint-Baudile s’inscrit dans le renouveau de l’art gothique.

Considéré par le mouvement romantique comme « l’architecture nationale », ce style s’inspire des grandes cathédrales françaises des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles.

L’église est dédiée à Saint Baudile, martyr nîmois du IIIᵉ siècle et patron de la ville.

Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette église dédiée à Saint-Baudile, martyr et patron de la ville de Nîmes, illustre parfaitement l’architecture néo-gothique du XIXe siècle.

Elle possède notamment deux clochers en façade surmontés de hautes flèches qui atteignent 70 mètres. À l’intérieur, la hauteur sous voûtes est de 20 mètres. En forme de croix latine, d’une longueur totale de 65 mètres pour 30 mètres de largeur au niveau du transept, c’est la plus grande église de Nîmes avec une capacité d’accueil de 3 000 personnes.

⛪ Église Saint-Baudile : un joyau du néogothique

© Stéphane Ramillon