Visitez l’église Saint-Corneille et son trésor Eglise Saint-Corneille Puycelsi

Visitez l’église Saint-Corneille et son trésor Eglise Saint-Corneille Puycelsi samedi 20 septembre 2025.

Visitez l’église Saint-Corneille et son trésor 20 et 21 septembre Eglise Saint-Corneille Tarn

Accès libre et gratuit depuis le parvis de l’église. Accès handicapés moteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église Saint-Corneille

Découvrez l’église Saint-Corneille en toute liberté. Tous ses éléments remarquables – trésor d’art sacré, chapelles, statuaire – sont présentés et accompagnés de documents explicatifs pour enrichir votre parcours.

Des membres de l’association ARC seront présents à différents moments pour apporter des explications complémentaires et, si vous le souhaitez, guider votre visite.

Eglise Saint-Corneille 4 Pl. de L’Eglise, 81140 Puycelsi Puycelsi 81140 Tarn Occitanie 0683560885 Puycelsi fait partie de ces nombreux villages très anciens qui conservent leur part de mystère.

La première église fut construite au début de l’an 1000. Puycelsi a toujours été importante aux yeux des Seigneurs. L’abbaye Bénédictine d’Aurillac est venue jusqu’ici. Il peut donc y avoir eu sur ce lieu une église romane, ce qui expliquerait le style de certains chapiteaux, édifiée des le 11ème siècle quand les moines Bénédictins se sont installés sur le site de Puycelsi.

Deux cimetières entouraient l’église: un au sud, le cimetière d’Orient, qui fût supprimé avant le cimetière d’Occident auquel on accédait par la porte des morts. Ce dernier a été supprimé dans les années trente, il n’était plus utilisé depuis le début du 20ème siècle, le cimetière actuel en bas du village recevant les morts depuis cette époque.

A l’entrée à même le sol, la pierre d’un autel dont le souvenir se perd dans le nuit des temps. Au dessous de la porte, à gauche, une sculpture représente le cochon historique de la guerre de cent ans et à droite, les visages d’un homme et d’une femme.

La construction de l’église actuelle, de style gothique méridionale, à été réalisée en plusieurs étapes du XVème au XVIIème. Les dimensions de l’église, montrent l’importance et la richesse du village à cette période.

La nef est longue de 35m, large de 16m avec une voute de 10,5m. Les arcs soutenant cette voûte reposent sur des piliers aux corniches finement ciselées, sculptées, représentant des figures humaines, des feuillages, des animaux, en particuliers des sangliers qui devaient pulluler à l’époque de la construction.

Les larges dalles du sol recouvrent une centaine de sépultures dont la liste des défunts se trouve à droite sur la porte d’entrée.

St Corneille a subi une importante restauration durant le 19ème siècle:

En entrant dans église, le regard est attiré vers le plafond: cette voûte d’un bleu profond, est décorée de feuilles d’acanthe, de scènes représentant les saints et des symboles de la vie du Christ. Bien que les signes de restauration soient évidents, on est frappé par les similitudes avec la voûte de la Cathédrale d’Albi.

Nous sommes ensuite en admiration devant l’immense retable occupant presque la totalité du fond du chœur. Ce retable du XVIIème siècle, classé en 1960 et restauré en 1986, est une vraie joie de composition flamboyante, décoré de feuillages, chérubins et guirlandes, typique d’époque de la contre réforme, à la fin des guerres de religion. Entièrement réalisé en bois peint, sculpté, doré. Encadré de colonnes surmontées de ceps de vigne, de grappes de raisin, il comprend trois tableaux : au centre le Christ donnant sa vie sur la croix ; à gauche St Corneille, 20ème successeur de St Pierre, et à droite, St Pierre.

Dans l’espace triangulaire qui surmonte la partie basse du retable, deux anges du XVIIème siècle encadrent une statue de la Vierge et de l’enfant Jésus, l’ensemble dominé par Dieu le Père bénissant le monde.

Au dessus du tableau central, cette inscription : « Sancta, sanctis, sicius, non sanctus, non accedit » (les réalités saintes sont faites pour ceux qui sont saints, si quelqu’un n’est pas saint, qu’il n’entre pas)

Deux tableaux encadrent le retable, représentant des martyrs : Ste Apolline à droite mort au IIIème siècle, et Ste Eulalie à gauche.

Séparant le nef du chœur, la table de communion du XVIIème siècle, de 12m de longue, en bois sculptée d’anges entourés de feuilles d’acanthe, classé au titre des Monuments Historiques, elle a été restaurée en 2012 grâce aux dons de l’association Restauration de Saint Corneille (ARC).

A l’intérieur du chœur, des stalles ; chacune d’elles comporte une miséricorde (tablettes d’appui qui permettaient aux prêtres un peu de confort lors des longues cérémonies) Sur la droite, un siège particulièrement décoré, réservé au prêtre officiant ou dignitaire religieux en visite.

Jusqu’en 1986 un autel se dressait devant le retable. Il a été enlevé pour la restauration de ce dernier, et n’a pas été remis. Un nouvel autel moderne, conçu et offert par un paroissien, fut installé et consacré en 2005, réalisé en bois de chêne local donné par une famille, il copie le style de la table de communion.

Sur les côtés latéraux nous trouvons six chapelles. La chapelle du baptistère avec des fonds baptismaux renferme le trésor : objets classés ou inscrits (statues de la piéta, ecce homo, vierge à l’enfant, St. Corneille, croix processionnelle, porte missel, ostensoir…). Quelques uns de ces objets sont restaurés, d’autres en cours de restauration, les autres suivront. Pour la mise en valeur de ce trésor, une restauration de la chapelle est envisagée.

Les différentes chapelles qui complètent l’ensemble abritent quelques pièces du trésor de l’église. Accès au village de Puycelsi avec parking public.

⛪ Visite libre de l’église Saint-Corneille

© Yves Raymond