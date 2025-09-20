Visitez l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Labastide-Saint-Georges

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite de l’église Saint-Georges – Labastide-Saint-Georges

Nichée au cœur du village, l’église Saint-Georges est bien plus qu’un simple monument : elle raconte mille ans d’histoire, témoigne du génie architectural roman et conserve des trésors artistiques uniques en Occitanie. À la fois lieu de culte et patrimoine vivant, elle attire aussi bien les passionnés d’art que les curieux en quête de découverte.

Une histoire millénaire

La première église de Labastide-Saint-Georges fut édifiée au Vᵉ siècle.

Reconstruite au XIᵉ siècle, elle connut ensuite plusieurs remaniements aux XIIᵉ, XVIᵉ et XIXᵉ siècles.

L’édifice actuel est classé Monument historique depuis 1840.

️ Une architecture remarquable

De style roman, l’église impressionne par sa façade ornée d’un portail en plein cintre, surmonté d’un tympan sculpté représentant le Jugement dernier.

L’intérieur s’organise en trois nefs, dont la nef centrale, vaste et lumineuse grâce à ses grandes verrières.

L’église conserve également un riche mobilier : tableaux, sculptures et objets liturgiques.

Une particularité unique

Parmi ses plus grands trésors : un ensemble exceptionnel de fresques du XIIᵉ siècle, classées Monument historique. Ces peintures, illustrant des scènes de la vie de saint Georges, comptent parmi les plus beaux témoignages de l’art roman en Occitanie.

© Paroisse Saint-Alain