Visitez l’église Saint-Rémi, sublimée par la famille Greff, Église Saint-Rémi, Himeling

Informations pratiques

Visitez l’église Saint-Rémi, sublimée par la famille Greff Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Rémi Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre.

Église Saint-Rémi rue Saint-Rémi, 57570 Puttelange-lès-Thionville Himeling 57570 Moselle Grand Est Venez découvrir l’imposante église Saint-Rémi de style néo-gothique construite d’après des plans de l’architecte Derobe fils, de Metz. Son état actuel date de 1900.

Dans cette église, Nicolas Greff, ébéniste lorrain, a laissé son empreinte partout : chaire, sculptures, autel… Vous retrouverez cet artiste dans de nombreux lieux de culte de la région ! L’église compte également plusieurs représentations du baptême de Clovis.

Visite libre.

©Poinsignon