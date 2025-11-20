Visitez l’entreprise KP1 à Graulhet ! Agence GRAULHET Graulhet

Visitez l’entreprise KP1 à Graulhet ! Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence GRAULHET Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:00:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, France Travail en partenariat avec la CCI (Chambre des commerces et de l’industrie) et l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), vous invite à venir visiter l’entreprise KP1 située à Graulhet. Venez découvrir cette entreprise spécialisée dans la préfabrication pour tous les types de bâtiments, KP1 est le référent dans les solutions de planchers et structures avec la fabrication de poutrelles, entrevous, rupteurs de ponts .

Agence GRAULHET 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitania

