Visitez l’entreprise les Eaux de Mont Roucous dans le cadre de la semaine de l’industrie Lacaune – Agence AUSSILLON Lacaune

Visitez l’entreprise les Eaux de Mont Roucous dans le cadre de la semaine de l’industrie Jeudi 20 novembre, 08h30 Lacaune – Agence AUSSILLON Tarn

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, Les Eaux de Mont Roucous ont l’honneur d’ouvrir leurs portes au public pour une visite de leur établissement. Cet événement est une occasion unique de découvrir le fonctionnement interne d’une entreprise spécialisée dans la production d’eau minérale. L’objectif de cette visite est de présenter l’activité des Eaux de Mont Roucous, mettre en lumière les différentes étapes de la production de l’eau minérale, et de sensibiliser les participants à l’importa

Lacaune – Agence AUSSILLON 81230 Lacaune Lacaune 81230 Tarn Occitania

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, Les Eaux de Mont Roucous ont l’honneur d’ouvrir leurs portes au public pour une visite de leur établissement. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution