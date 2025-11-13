Visitez l’entreprise MDLC et découvrez les opportunités d’emploi avec Actual La Chevrolière – Agence MACHECOUL La Chevrolière

Visitez l’entreprise MDLC et découvrez les opportunités d’emploi avec Actual Jeudi 13 novembre, 13h00 La Chevrolière – Agence MACHECOUL Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00+01:00 – 2025-11-13T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T13:00:00+01:00 – 2025-11-13T15:00:00+01:00

Session de recrutement en collectif pour l’entreprise Manufacture de la Chevrolière – Accueil des participants – Présentation de l’entreprise, des postes à pourvoir (menuisier monteur H/F, operateur CN H/F, agents d’expédition H/F, agents de production H/F, monteurs de meubles H/F ) – Visite du site – Questions / réponses Prévoir des chaussures de sécurité ou chaussures fermées

Inscription sur mes événements emploi Présélection téléphonique Présentation collective Visite du site

La Chevrolière – Agence MACHECOUL 44118 La Chevrolière La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523698 »}]

Session de recrutement en collectif pour l’entreprise Manufacture de la Chevrolière – Accueil des participants – Présentation de l’entreprise, des postes à pourvoir (menuisier monteur H/F, operateur C La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie