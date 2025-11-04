Visitez l’entreprise RETIS SOLUTIONS/AFELEC à Saint-Sulpice! Saint-Sulpice-la-Pointe – Agence GRAULHET Saint-Sulpice-la-Pointe

Visitez l’entreprise RETIS SOLUTIONS/AFELEC à Saint-Sulpice! Mardi 4 novembre, 08h00 Saint-Sulpice-la-Pointe – Agence GRAULHET Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T09:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, France Travail en partenariat avec la CCI (Chambre des commerces et de l’industrie) et l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), vous invite à venir visiter l’entreprise RETIS SOLUTIONS / AFELEC située à Saint-Sulpice-la-pointe. Venez découvrir cette entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de matériels et accessoires de support de câbles pour la distribution d’énergie basse et moyenne tension mais é

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, France Travail en partenariat avec la CCI (Chambre des commerces et de l’industrie) et l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), vous invi La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution