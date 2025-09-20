Visitez les bâtiments emblématiques de Rodez ! Hôtel du Département – Ancien Hôtel Le Normant d’Ayssènes Rodez

Visitez les bâtiments emblématiques de Rodez ! Hôtel du Département – Ancien Hôtel Le Normant d’Ayssènes Rodez samedi 20 septembre 2025.

Visitez les bâtiments emblématiques de Rodez ! 20 et 21 septembre Hôtel du Département – Ancien Hôtel Le Normant d’Ayssènes Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Patrimoine de Rodez – Ouverture de sites historiques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Département de l’Aveyron ouvre au public plusieurs bâtiments emblématiques de Rodez.

Chapelle du Collège Royal

9h à 12h – 13h à 18h

Visite libre des tribunes.

Hôtel du Département et hémicycle de l’assemblée départementale

13h30 à 17h30

Visite guidée sur réservation au 05 65 75 71 36 (en partenariat avec la Préfecture)

Archives Départementales

14h à 18h

Visite guidée des réserves, atelier enfant et exposition

Chapelle Paraire

9h à 12h – 14h à 18h

Visite libre

Palais Épiscopal

9h à 12h – 13h à 18h

Visite libre des fouilles archéologiques en cours

Hôtel du Département – Ancien Hôtel Le Normant d’Ayssènes Place Charles de Gaulle, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie http://www.cg12.fr Au cœur du quartier historique de Rodez, l’Hôtel Le Normant d’Ayssènes joue un rôle central en abritant à la fois le Conseil Général de l’Aveyron et la Préfecture. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’hémicycle du Conseil Général, situé sous le jardin de la Préfecture, sera exceptionnellement ouvert au public.

Cet élégant hôtel particulier fut érigé durant la première moitié du XVIIIe siècle par François Le Normant d’Ayssènes, conseiller du roi et receveur dans l’élection de Rodez. Vers 1823, le département de l’Aveyron l’acquiert à Amans-Joseph-Henri de Séguret, qui avait l’intention d’y installer la préfecture alors située à l’évêché. Depuis 1825, il sert de résidence aux services de la Préfecture.

En 1829, l’architecte du département Étienne-Joseph Boissonnade agrandit l’hôtel du côté Est. En 1982, un hémicycle est aménagé sous les jardins pour accueillir l’assemblée départementale.

Classée partiellement au titre des Monuments historiques depuis le 23 juin 1947, la Préfecture de l’Aveyron est un témoignage remarquable de l’histoire et de l’architecture locale, ouvert exceptionnellement pour vous faire découvrir son intérieur chargé d’histoire.

️ Patrimoine de Rodez – Ouverture de sites historiques

© Patrick Fraudet