Visitez les coulisses de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle et le site d’Orville Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France

Carte d’identité obligatoire. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Grand Roissy

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

De 9h à 13h – Visite en bus de la zone réservée de l’aéroport et du site archéologique d’ Orville à Louvres en partenariat avec l’Office du Tourisme du Grand Roissy et le musée ARCHEA.

Le retour des visiteurs est prévu à la Maison de l’Environnement.

Les inscriptions pour cette visite s’effectuent auprès de l’Office de Tourisme du Grand Roissy : https://my.weezevent.com/visitez-les-coulisses-de-laeroport-paris-cdg-et-le-site-archeologique-dorville

Pour cette visite, une pièce d’identité ou passeport valide est obligatoire.

Visite ouverte aux enfants à partir de 6 ans.

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement puis nous partons en bus pour une visite guidée en zone réservée.

Des pistes aux aérogares, cette visite propose un aperçu des diverses installations aéroportuaires comme les abords du Terminal 1 et ses salles d’embarquement où vous pouvez observer les mouvements des avions. Ensuite, le bus rejoindra le site archéologique d’Orville à Louvres pour une visite guidée par le musée intercommunal ARCHEA pour découvrir les vestiges du château détruit pendant la guerre de Cent Ans et le travail mené sur place par les archéologues depuis 2001.

Visite commentée

