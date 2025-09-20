Visitez les coulisses des Passerelles Les Passerelles Pontault-Combault

Durée : 1h30. Dès 8 ans.

Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière les rideaux d’un théâtre ?

L’équipe des Passerelles vous invite au coeur de la fabrication d’un spectacle et vous ouvre les coulisses du théâtre…

Empruntez l’entrée des artistes, découvrez toute la machinerie de scène et les loges lors de cette visite commentée, ponctuée d’anecdotes !

Une plongée pour tout savoir (ou presque !) sur la vie du théâtre et les métiers des arts vivants.

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0160372990 http://www.lespasserelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160372990 »}] Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage

Visite commentée

© Les Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne