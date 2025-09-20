Visitez les coulisses du chantier de l’église de Souvigny Place Aristide Briand Souvigny

Visite exceptionnelle des clochers et de la charpente en cours de restauration de l’église prieurale. Accompagnés d’un guide-conférencier et de l’artisan Dagois, vous découvrirez les secrets bien gardés de cette majestueuse bâtisse millénaire.

Place Aristide Briand Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

English :

An exceptional visit to the steeples and roof structure of the priory church, currently under restoration. Accompanied by a guide and the Dagois craftsman, you’ll discover the well-kept secrets of this majestic thousand-year-old building.

German :

Außergewöhnliche Besichtigung der Glockentürme und des Dachstuhls der Prioratskirche, die derzeit restauriert werden. In Begleitung eines Fremdenführers und des Handwerkers Dagois werden Sie die gut gehüteten Geheimnisse dieses majestätischen, tausendjährigen Gebäudes entdecken.

Italiano :

Una visita speciale ai campanili e alla struttura del tetto della chiesa priorale, attualmente in fase di restauro. Accompagnati da una guida e dall’artigiano Dagois, scoprirete i segreti ben custoditi di questo maestoso edificio millenario.

Espanol :

Una visita especial a los campanarios y a la estructura del tejado de la iglesia prioral, actualmente en restauración. Acompañado por un guía y el artesano Dagois, descubrirá los secretos bien guardados de este majestuoso edificio milenario.

