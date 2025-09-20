Visitez les Forges de Pyrène à Montgailhard, le village inoublié ! Les Forges de Pyrène Montgailhard

Tarif unique de 7€. Gratuit pour les -5ans

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées européennes du patrimoine : visitez les Forges de Pyrène à Montgailhard, le village inoublié !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’univers authentique des Forges de Pyrène, véritable livre vivant de notre histoire. Ce lieu unique vous transporte aux XIXe et XXe siècles à travers des ateliers animés et des rencontres passionnantes.

Rencontrez le forgeron, le fournier et son four à pain, le maître d’école dans son atelier d’écriture, ainsi que le vannier et le sabotier. Le musée des métiers, véritable joyau du site, vous dévoile une collection exceptionnelle de plus de 5 000 outils anciens, témoins des savoir-faire artisanaux d’autrefois.

Ne manquez pas « Les Âges de la vie » : Baptistou, 85 ans, vous invite à un voyage émouvant et ludique dans le temps. À travers une scénographie interactive, il raconte son histoire à sa petite-fille Marion et vous fait revivre la vie quotidienne des années 1900 – un moment de partage intergénérationnel pour toute la famille.

Enfin, le musée du fer vous fera découvrir la grande épopée du fer en Ariège, entre traditions et innovations.

Ouverture exceptionelle avec visites des réserves du musée et de la maison du Forgeron

Jeux de piste pour petits et grands

Informations pratiques :

Horaires : de 10h à 18h

Tarif réduit unique : 7 €

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

ℹ️ Plus d’infos : www.forges-de-pyrene.com

Créée pendant la Révolution à l'emplacement d'un moulin à fer mentionné dès le XVe siècle, la forge à la catalane de Montgaillard fut transformée vers 1860 en taillanderie, en conservant l'essentiel des bâtiments et du dispositif hydraulique et en bénéficiant de nouveaux équipements : martinets et fours de réchauffement. La métallurgie au bois, dite « indirecte » parce que le fer s'obtenait sans passer par l'étape de la fonte, était spécifique des Pyrénées ariégeoises. La soufflerie à trompe constituait l'originalité du procédé. La roue hydraulique verticale, l'arbre à cames et le marteau à platiner les outils servirent pour la taillanderie. Les bâtiments qui les abritent sont en moellons épais, représentatifs de l'architecture rurale environnante. L'ensemble a été racheté par le département de l'Ariège en 1987 et accueille aujourd'hui le musée de la forge.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de Tourisme Foix