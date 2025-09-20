Visitez les galeries souterraines du citerneau Le citerneau Trampot

Visitez les galeries souterraines du citerneau 20 et 21 septembre Le citerneau Vosges

Se munir de bonnes chaussures. Accessible par un long escalier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite d’un impressionnant ouvrage enterré en pierre de taille, servant de réserve incendie. Des ouvrages analogues existent à Chermisey.

Le citerneau Grande rue, 88350 Trampot Trampot 88350 Vosges Grand Est Les galeries souterraines de Trampot sont composées de trois bassins voûtés de 360 m³, construits en 1884 par l’entrepreneur Guémard, de Damblain, au pied de la maison communale. Alimentés par une source, ils servaient de réserve et alimentaient à leur tour le nouveau lavoir. Depuis 1887, ces galeries servent de réserve incendie.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Trampot