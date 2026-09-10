Visitez les Grandes Caves Saint-Roch de la Maison Lacheteau, Grandes caves Saint-Roch, Rochecorbon

Informations pratiques

Visitez les Grandes Caves Saint-Roch de la Maison Lacheteau 19 et 20 septembre Grandes caves Saint-Roch Indre-et-Loire

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visitez les Grandes Caves Saint-Roch de la Maison Lacheteau et découvrez ce patrimoine exceptionnel : carrière, magnanerie, champignonnière et l’élaboration des vins en Méthode Traditionnelle.

Visite guidée sur réservation

Visite libre accessible toute la journée.

Toutes les visites sont suivies d’une dégustation gratuite de nos cuvées.

Grandes caves Saint-Roch 65 quai de la Loire 37210 Rochecorbon Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 40 40 20 http://maisonlacheteau.com https://fr-fr.facebook.com/blanc.foussy Les Grandes Caves Saint-Roch de la maison Blanc Foussy datent du XIIe siècle.

Plus de 3 km de galeries creusées dans le tuffeau ! Découvrez, au cours de la visite, les activités qui se sont développées dans les caves au fil des siècles : extraction du tuffeau, élevage du ver à soie et culture des champignons. Laissez vous surprendre par la légende de saint Roch qui a donné son nom à nos caves et découvrez étape par étape les secrets de l’élaboration des vins en méthode traditionnelle. Venez apprendre à déguster les vins avec nos ateliers d’initiations à l’œnologie : apprenez à vous servir de vos papilles, de vos yeux et de votre nez pour apprécier les différents aspects du vin. Enfin, ne manquez pas de découvrir notre gamme des vins de la région, des rouges au blancs, en passant par nos traditionnels vins effervescents. Nous proposons 80 références de vin de Loire mais aussi de toute la France et même d’Espagne. Nous sommes une entreprise familiale possédant plusieurs vignobles qui mettent en valeur les terroirs et les personnes qui y travaillent.

Visitez les Grandes Caves Saint-Roch de la Maison Lacheteau et découvrez ce patrimoine exceptionnel : carrière, magnanerie, champignonnière et l’élaboration des vins en Méthode Traditionnelle.

©Carine FABY