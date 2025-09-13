Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Les jardins déclinent de nombreuses variétés botaniques de collection sur presque 1 ha. Une biodiversité préservée à découvrir autour de l’ancienne ferme.

Exposition de peintures de Charles Bourdet et M-H Leconte tout le Week End.

Sur RDV jusqu’en octobre. .

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie +33 6 19 84 41 24 lesjardinsdebrucan@orange.fr

