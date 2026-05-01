Le Mesnil-au-Val

Visitez Les jardins de Brucan

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Les jardins déclinent de nombreuses variétés botaniques de collection sur presque 1 ha. Une biodiversité préservée à découvrir autour de l’ancienne ferme. .

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie +33 6 19 84 41 24 lesjardinsdebrucan@orange.fr

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English : Visitez Les jardins de Brucan

L’événement Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Le Val de Saire