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Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val

Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val

Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 65 Rue du Bourg

Ville : 50110 Le Mesnil-au-Val

Département : Manche

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Mesnil-au-Val

Visitez Les jardins de Brucan

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Les jardins déclinent de nombreuses variétés botaniques de collection sur presque 1 ha. Une biodiversité préservée à découvrir autour de l’ancienne ferme.
Le 16 mai au profit de Neurodon.
Tout le week-end expo de Dominique Landron.   .

65 Rue du Bourg Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie +33 6 19 84 41 24  lesjardinsdebrucan@orange.fr

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English : Visitez Les jardins de Brucan

L’événement Visitez Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cotentin Le Val de Saire

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