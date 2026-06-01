Visitez les jardins de Middachten, Kasteel en tuinen Middachten, De Steeg

Visitez les jardins de Middachten 5 – 7 juin Kasteel en tuinen Middachten

S’inscrire / Réserver: https://www.middachten.nl/tickets/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Information aux visiteurs

Pendant les mois d’été, du mercredi 4 juin au 28 septembre, vous êtes les bienvenus à Middachten. Profitez de l’atmosphère authentique des jardins, visitez l’Orangerie et découvrez la riche histoire du château et du domaine. Pour vous assurer une expérience agréable, nous vous recommandons de lire attentivement les informations sur cette page.

Le château

Le château est ouvert les dimanches de juillet et août de 13h à 16h (dernière entrée à 15h), sauf le 6 juillet. Les billets doivent être achetés en ligne à l’avance. Les visites de groupe sont également possibles à d’autres moments, mais uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez contacter le bureau : mailto:info@middachten.nlinfo@middachten.nl.

Les jardins

Les jardins sont ouverts du 4 juin au 28 septembre, de 12h30 à 16h30. Les billets peuvent être achetés en ligne ou sur place à l’Orangerie. Des toilettes sont disponibles dans l’Orangerie.

Orangerie et terrasse

Sur la terrasse de l’Orangerie, vous pourrez déguster une tasse de café et un petit en-cas. La terrasse est accessible sans billet d’entrée au jardin, mais la consommation est requise. L’Orangerie abrite également une petite boutique du château où vous pouvez acheter des livres, de la confiture d’orange maison, des pots de fleurs en céramique et divers bibelots.

Audioguide

Lors de votre visite du jardin, vous pouvez utiliser l’audioguide pour explorer la diversité des jardins et en apprendre davantage sur ses caractéristiques. L’audioguide est inclus dans le prix d’entrée et disponible à la réception de l’Orangerie.

Chasse au trésor pour enfants

Une chasse au trésor spéciale est disponible pour les enfants, leur permettant de découvrir les jardins de Middachten de manière ludique.

Chiens

Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés dans les zones de jardin sensibles, sauf pour les chiens d’assistance.

Personnes à mobilité réduite

Les jardins et la terrasse de l’orangerie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Veuillez noter la distance de marche entre le parking et l’entrée du jardin (environ 350 mètres). Les toilettes de l’orangerie sont accessibles aux PMR. Malheureusement, il n’est pas possible de visiter le château avec un fauteuil roulant. Ceci s’applique également aux promeneurs et aux poussettes, qui peuvent être laissés à l’entrée du château pendant votre visite.

Les jardins du château ont été nommés pour le prix du jardin le plus unique des Pays-Bas.

Kasteel en tuinen Middachten Smidsallee, 6994BJ, De Steeg De Steeg 6994 BJ Gueldre [{« link »: « mailto:info@middachten.nlinfo »}, {« link »: « mailto:info@middachten.nl »}]

Information aux visiteurs

© Middachten