Visitez Les jardins du Coq, Les Jardins du Coq, Montignac-le-Coq

Visitez Les jardins du Coq 6 et 7 juin Les Jardins du Coq Charente

6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’architecture des jardins a été pensée comme une succession de mises en scène au sein d’un grand théâtre naturel.

Une balade poétique dans un environnement préservé. Des jardins fleuris, un parc paysager agrémenté de tableaux colorés ouverts sur de larges perspectives.

Les Jardins du Coq Lieu-dit Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine Montignac-le-Coq 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 58 17 http://www.lesjardinsducoq.com/ Dans le Sud-Ouest près d’Aubeterre-sur-Dronne, Les jardins du Coq offrent une balade poétique sur deux hectares créés par deux jardiniers passionnés dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Situé en bordure de D 709 entre Saint-Séverin et Montignac-le-Coq

L’architecture des jardins a été pensée comme une succession de mises en scène au sein d’un grand théâtre naturel.

©lesjardinsducoq