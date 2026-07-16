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AGENDA · Le Lamentin

Visitez les racines de bel air, Les racines de bel air, Le Lamentin

samedi 19 septembre 2026 · Les racines de bel air · Le Lamentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les racines de bel air
Adresse
Morne pitault
Ville
97240 Le Lamentin
Département
Martinique

Visitez les racines de bel air 19 et 20 septembre Les racines de bel air Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Découvrez les racines de bel air .

Les racines de bel air Morne pitault Le Lamentin 97240 Martinique Martinique
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