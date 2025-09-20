Visitez les réserves du MIB Réserves du musée Ingres Bourdelle Montauban

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite exclusive des réserves du musée Ingres Bourdelle

En compagnie de la régisseuse des œuvres du musée Ingres Bourdelle, partez pour une exploration exceptionnelle des réserves du musée.

Une occasion rare de découvrir les coulisses de la conservation des collections et les secrets du patrimoine qui ne sont pas exposés au public.

Réserves du musée Ingres Bourdelle 2 boulevard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie Les réserves d’un musée sont le coffre-fort de la mémoire collective, du patrimoine et de la création. Parking gratuit à proximité. Rendez-vous devant la seconde grille.

© Musée Ingres Bourdelle