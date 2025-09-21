Visitez les salles des coffres Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont

Visitez les salles des coffres Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Le Signe – Centre national du graphisme Haute-Marne

Limité à 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Signe vous invite à découvrir exceptionnellement les anciennes salles des coffres de la Banque de France, situées au sous-sol du bâtiment et fermées au public tout le reste de l’année.

Le Signe – Centre national du graphisme 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr Le Centre national du graphisme également appelé Le Signe est un centre d'art dédié à l'accompagnement, au développement et au rayonnement du design graphique. Situé à Chaumont, il a été inauguré en 2016 et succède au pôle graphisme de Chaumont.

© Richard Pelletier