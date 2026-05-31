Visitez les vestiges de l’ancienne cité de La Mothe en compagnie d’un guide de l’Association pour La Mothe, Cité de la Mothe-en-Bassigny, Soulaucourt-sur-Mouzon

Visitez les vestiges de l’ancienne cité de La Mothe en compagnie d’un guide de l’Association pour La Mothe Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Cité de la Mothe-en-Bassigny Haute-Marne

Durée de la visite : 2h00. Prévoir de bonnes chaussures (chemins couverts de pierres roulantes et de racines), une tenue couvrante (présence de tiques), de quoi s’hydrater, un chapeau, une casquette, un k-way en fonction des conditions climatiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée, qui retrace l’émergence de la cité de La Mothe, deuxième place forte du duché de Lorraine jusqu’aux sièges de 1634, 1642 et 1645, et présente la redécouverte des vestiges de La Mothe à la fin du XIXe siècle : vestiges de la double enceinte, du bastion Sainte-Barbe, du bastion Saint-Nicolas, de la Pointe d’Isches, du moulin, de la halle, de la Grande Rue, du château et de la « porte souterraine ».

Cité de la Mothe-en-Bassigny Bourg, 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Soulaucourt-sur-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est 06 38 99 65 85 http://www.lamothe-bassigny.fr La ville est fondée en 1258 par Thiebaut II, comte de Bar. Elle se développe et devient le siège d’une sénéchaussée comprenant 29 villages dès le XIIIᵉ siècle. En 1546, Chrétienne de Danemark, nièce de l’empereur Charles Quint et régente de Lorraine, décide la construction d’une enceinte bastionnée selon les nouveaux préceptes venus d’Italie, englobant les fortifications médiévales. Elle est doublée au début du XVIIᵉ siècle.

Cette enceinte occupe alors une position stratégique et fait de La Mothe la seconde place forte de Lorraine après Nancy. Cependant, les rois de France ne tolèrent pas cette provocation à leur frontière. Après avoir subi trois sièges (en 1634, 1642-43 et 1644-45), l’enceinte bastionnée est totalement rasée en 1645 sur ordre de Mazarin, et sa population dispersée, au mépris des articles de la capitulation signée.

Le site de l’ancienne cité est resté inoccupé depuis 1645.

Cette ancienne place forte est aujourd’hui une agréable promenade. Depuis ses 506 mètres d’altitude, elle offre une époustouflante vue panoramique sur la vallée du Mouzon, les collines du Bassigny et 24 villages. La route d’accès part du centre de Soulaucourt-sur-Mouzon sur l’axe Neufchâteau-Lamarche, le trajet est fléché. L’accès peut également se faire par l’A31 : sortir à l’échangeur Bourmont-alentour, direction Neufchâteau.

Google Maps : Ancienne cité de la Mothe – GPS : 48° 12′ 39,8164 » N – 5° 41′ 3,8335″ E – Panneaux indicateurs « monument historique ».

Visite commentée, qui retrace l’émergence de la cité de La Mothe, deuxième place forte du duché de Lorraine jusqu’aux sièges de 1634, 1642 et 1645, et présente la redécouverte des vestiges de La …

©Pierre Morel