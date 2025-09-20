Visitez l’espace Émilien Frossard au Temple protestant Temple protestant Bagnères-de-Bigorre

Visitez l’espace Émilien Frossard au Temple protestant Temple protestant Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Visitez l’espace Émilien Frossard au Temple protestant 20 et 21 septembre Temple protestant Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛰️ Émilien Frossard et les Pyrénéistes protestants

Visites et exposition en accès libre de 14h à 18h

Trois temps forts à découvrir dans ce lieu patrimonial singulier :

Visite du temple protestant, avec une évocation de la vie et de l’œuvre d’Émilien Frossard : pasteur, pyrénéiste, aquarelliste et fondateur de la Société Ramond.

Présentation de documents d’archives sur la construction du temple (1855–1857) et des liens d’Émilien Frossard avec son ami anglais Alfred Binyon, à l’origine du projet. À voir également : objets, tableaux et la première carte en relief des Pyrénées réalisée par Frossard.

Exposition « Les Pyrénéistes protestants au XIXᵉ siècle » : une plongée dans l’univers de Frossard, Wallon, Schrader, Reclus, Cadier et d’autres figures majeures du pyrénéisme.

Découvrez leur contribution à l’exploration, la représentation et la transmission des savoirs sur les Pyrénées, à travers œuvres originales, documents et panneaux illustrés.

Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie http://museesbagneres.fr Le temple à été inauguré en 1857 par le pasteur Émilien Frossard lors de son retour de voyage en Orient.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Salies