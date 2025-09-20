Visitez l’exposition du Moulin de la Ville Rue du Ramier Montesquieu-Volvestre
Visitez l’exposition du Moulin de la Ville 20 et 21 septembre Rue du Ramier Haute-Garonne
Gratuit. Sans réservation. Information au 06.25.46.22.16
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
⚙️ Exposition : « De la farine à l’électricité » – Histoire du Moulin de la Ville
Plongez dans l’histoire du Moulin de la Ville, de 1900 à nos jours, à travers une exposition retraçant ses différentes activités, de la meunerie à la production d’électricité.
Le parcours vous mènera à travers les anciens locaux du moulin, témoins de l’évolution industrielle et énergétique d’un site emblématique.
Rue du Ramier 31310 Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
© Vol’Arize