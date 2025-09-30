Visitez l’exposition « Faune et Flore » Musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy

Visitez l’exposition « Faune et Flore »

Musée Saint-Nazaire 1 Place du Musée Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30 2025-10-07

La nature et ses merveilles ont depuis toujours été sources d’inspiration pour les artistes au cours de l’histoire de l’art. Alors que les questionnements sur l’avenir de notre planète sont nombreux, que nos paysages et nos modes de vie changent, ces œuvres nous invitent à la contemplation de notre environnement. Redécouvrez des peintures, sculptures, dessins et céramiques issues des collections municipales mises en valeur dans cette exposition thématique. .

Musée Saint-Nazaire 1 Place du Musée Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

