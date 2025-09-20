Visitez l’exposition « Romantisme et Réalité » Galerie Bourrassou Saint-Lizier

Visitez l’exposition « Romantisme et Réalité » Galerie Bourrassou Saint-Lizier samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Exposition : Romantisme et Réalité

Les premiers artistes, architectes et photographes à Saint-Lizier au XIXᵉ siècle

Cette exposition propose une sélection d’une dizaine de peintures, gravures et photographies réalisées par des artistes renommés tels que Melling, Oliver ou encore le photographe Mieusement, mais aussi par des créateurs moins connus comme Deshon.

Tous ont visité Saint-Lizier au XIXᵉ siècle, et leurs œuvres offrent un récit visuel qui illustre la manière dont la cité est devenue une véritable « Ville d’art et d’histoire ».

Les images présentées mettent en valeur les bâtiments emblématiques qui définissent le patrimoine architectural de Saint-Lizier, parmi les premiers à avoir été classés Monuments historiques.

Galerie Bourrassou 8 rue Notre Dame, 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie

© Carl Phillips