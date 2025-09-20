Visitez l’hôpital et le musée des objets hospitaliers Centre hospitalier Sedan

Visitez l’hôpital et le musée des objets hospitaliers Centre hospitalier Sedan samedi 20 septembre 2025.

Visitez l’hôpital et le musée des objets hospitaliers 20 et 21 septembre Centre hospitalier Ardennes

Places limitées, réservation obligatoire auprès du service du patrimoine. Durée de la visite : environ 3h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les membres de l’Association pour la sauvegarde, la protection et la restauration des objets hospitaliers vous ouvrent les portes de leur musée. Avec une pointe d’humour, ils présentent ustensiles, poudres et instruments de mesure, témoins d’un autre âge de la médecine. Un guide du service du patrimoine vous invite, quant à lui, à découvrir l’histoire et l’architecture de l’hôpital et à visiter la chapelle. Cette visite à deux voix est déconseillée aux enfants.

Centre hospitalier Place Saint-Vincent de Paul, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] La construction de l’hôpital fut décidée en 1696 et, au fil des siècles, il bénéficia de nombreux dons et legs. Les bâtiments actuels datent de 1760, mais la façade de la chapelle a été reconstruite sous le Second Empire. L’hôpital fut administré par les Filles de la Charité jusqu’en 1967.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine / Ville de Sedan