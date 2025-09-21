Visitez l’Hôtel de Ville, 60 ans d’héritage Mairie de Villerupt Villerupt

Visitez l’Hôtel de Ville, 60 ans d’héritage Mairie de Villerupt Villerupt dimanche 21 septembre 2025.

Visitez l’Hôtel de Ville, 60 ans d’héritage Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Villerupt Meurthe-et-Moselle

Visite ouverte à tous les âges, réalisable par chacun, par groupes de 40 personnes. Durée de la visite : 2 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez visiter l’Hôtel de Ville de Villerupt, qui célèbre ses 60 ans en retraçant six décennies d’histoire au gré d’une balade à travers l’ensemble de ses étages. Replongez-vous dans des archives historiques empreintes de nostalgie, tout en vous tournant vers l’avenir de la ville. Découvrez ce lieu de service public comme vous ne l’avez jamais vu !

Mairie de Villerupt 5 rue Albert Lebrun, 54190 Villerupt Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 89 33 11 https://www.mairie-villerupt.fr/# https://www.facebook.com/villedevillerupt Villerupt, dont les origines remontent probablement au Néolithique, s’est développée au fil des siècles au cœur d’une région frontalière mouvante, entre France et Germanie, en tirant parti de son sous-sol riche en minerai de fer, notamment la « Minette », et en affirmant son identité industrielle dès le Moyen Âge, avant de devenir au XIXe siècle un village du Barrois comptant plusieurs annexes et quelques centaines d’habitants. Parking à proximité du bâtiment, desservi par les lignes de bus.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Villerupt