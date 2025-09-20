Visitez librement la fabrique de terres cuites Giscard Fabrique Giscard Toulouse

Visitez librement la fabrique de terres cuites Giscard 20 et 21 septembre Fabrique Giscard Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La fabrique Giscard

La fabrique Giscard est un lieu singulier, l’un des derniers témoins dans Toulouse intra-muros d’une riche histoire liant la ville à la terre cuite.

Découvrez ce lieu unique en autonomie ou à travers des visites flash.

Organisé par l’Espace Patrimoine de Toulouse.

Fabrique Giscard 25 avenue de la Colonne, 31555 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie Située dans le quartier Marengo, la manufacture de céramique Giscard a été fondée en 1855 par un ancien contremaître de la fabrique Virebent. Spécialisée rapidement dans la statuaire religieuse, elle atteint son apogée dans les années 1920 grâce à la famille Giscard, qui a su préserver et développer cet héritage. Malheureusement, la fabrique a connu un déclin progressif et a fermé ses portes en 2005, avec la disparition du dernier descendant de la famille Giscard. Les bâtiments de la manufacture, ornés de frises, de rinceaux, de balustres et de moulages en haut relief, ainsi que les ateliers et les outils utilisés pour la production de céramique ornementale, ont été préservés et constituent un témoignage inestimable de cette industrie qui a laissé sa marque sur le paysage toulousain.

La fabrique Giscard

© Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole