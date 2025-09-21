Visitez librement l’ancien Hôtel des Intendants de Champagne et ses jardins Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Châlons-en-Champagne

Visitez librement l’ancien Hôtel des Intendants de Champagne et ses jardins Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Châlons-en-Champagne dimanche 21 septembre 2025.

Visitez librement l’ancien Hôtel des Intendants de Champagne et ses jardins Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La préfecture ouvre ses portes au public pour une visite libre de ses salons d’apparat situés au rez-de-chaussée, témoins de l’histoire administrative et républicaine du département, ainsi que de ses jardins, habituellement fermés au public.

Profitez de l’occasion pour admirer la vue imprenable sur la cour d’Ormesson et le Grand Jard, depuis les espaces ouverts à la visite.

La cour d’honneur accueillera un marché des métiers d’art, animé par des artisans locaux venus partager leur passion et leur savoir-faire : céramique, vitrail, reliure, maroquinerie, dorure, sculpture… Une immersion vivante dans les richesses du patrimoine immatériel.

Venez nombreux profiter de ce moment de découverte et de rencontre !

Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne 38 Rue Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 11 90 http://www.marne.gouv.fr L’ancien Hôtel des Intendants de Champagne abrite aujourd’hui la Préfecture de la Marne. Une partie des bâtiments et de la cour d’honneur furent construits au XVIIIe siècle.

Au XVIIIe siècle, il fut le lieu de passage d’importantes personnalités. Marie-Antoinette d’Autriche y passa la nuit du 11 mai 1770, lorsqu’elle rejoignit le futur Louis XVI à Compiègne avant leur union. Puis, le 22 juin 1791, au retour de Varennes, Louis XVI et la famille royale y passèrent la nuit avant de regagner Paris, suite à leur arrestation à Varennes.

Le premier préfet de la Marne, Bourgeois de Jessaint, a occupé sa fonction de 1800 à 1838.

La préfecture ouvre ses portes au public pour une visite libre de ses salons d’apparat situés au rez-de-chaussée, témoins de l’histoire administrative et républicaine du département, ainsi que de ses…

© Studio Sophie