Visitez librement le temple protestant édifié par l’architecte Léon Henri Couty Temple protestant Sedan

Visitez librement le temple protestant édifié par l’architecte Léon Henri Couty 20 et 21 septembre Temple protestant Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez librement le temple néo-byzantin de l’architecte Léon Henri Couty construit en 1893 grâce à la générosité du pasteur Goulden.

Une visite guidée est également possible.

Temple protestant Place Alsace-Lorraine, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visite-guidees-du-temple-protestant-de-sedan »}] En 1893, le pasteur Goulden décide de faire construire un nouveau temple, plus vaste. Il acquiert un terrain situé sur la place d’Alsace-Lorraine, aménagée à l’emplacement des anciennes fortifications démolies après 1875. Le temple monumental est édifié dans le style romano-byzantin, selon les plans de l’architecte Henri Couty.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine / Ville de Sedan