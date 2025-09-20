Visitez librement l’hôtel de Bernis Hôtel de Bernis Nîmes

Visitez librement l’hôtel de Bernis 20 et 21 septembre Hôtel de Bernis Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

️ Visite libre de l’Hôtel de Bernis

Datant du Moyen Âge, cet édifice est l’un des plus anciens hôtels particuliers de Nîmes.

Découvrez son élégante cour, réaménagée à l’époque moderne.

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie C’est l’une des maisons les plus anciennes et les plus magnifiques de la ville. Sa façade gothique remonte au XVe siècle et présente de magnifiques fenêtres à meneaux. Au rez-de-chaussée, la voûte en plein cintre abritait autrefois une boutique médiévale. La cour datant du XVIIe siècle est particulièrement remarquable, s’inspirant des arènes avec ses arches et son puits central. Les façades donnant sur la cour ont été réaménagées sous le règne de Louis XIII, adoptant ainsi le style du temple de Diane.

© Stéphane Ramillon