Visitez l’impluvium de Volvic Volvic O’rigines Volvic

RDV sur le site du Goulet – Mini-bus face à Volvic O’rigines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

L’impluvium correspond à la zone où s’infiltrent lentement au travers des scories et des laves les eaux pluviales et de fonte de neige. Ce territoire de 38 km², majoritairement recouvert de forêt et de landes, fait l’objet de toutes les attentions. L’association le CEPIV*, créée en 2006, par la Société des Eaux de Volvic et les communes où repose l’impluvium – Volvic, Charbonnières Les Varennes, Pulvérières et Saint Ours Les Roches – œuvre à préserver ce milieu naturel exceptionnel, en collaboration avec les acteurs locaux.

Profitez de cette opportunité pour découvrir la magie de ce territoire et l’énergie employée pour le préserver.

4 visites le Samedi 20 septembre et 2 visites le Dimanche 21 septembre.

Durée de la visite : 2 h

RDV à Volvic O’rigines – mini-bus

*(Comité environnemental pour la protection de l’impluvium de Volvic)

Volvic O'rigines Rue des Sources 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dans les années 60, un petit chalet a vu le jour sur le site de la Source Volvic. Ouvert aux visiteurs sous forme de buvette, il est devenu au fil du temps un lieu immersif et pédagogique accueillant plus de 15 000 visiteurs par an d'avril à fin septembre. Rebaptisé Volvic O'rigines, il est aujourd'hui le quatrième site touristique du département.

©Florian Bompan