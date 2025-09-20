Visitez l’intérieur d’une chapelle du XVIᵉ siècle Chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles Chaumont

Visitez l’intérieur d’une chapelle du XVIᵉ siècle Chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIᵉ siècle du prieuré de Buxereuilles. Elle a conservé ses dispositions anciennes, notamment les décors du chœur datant du XVIIIᵉ siècle, ainsi que sa statuaire. Deux Vierges à l’Enfant du XVe siècle, autrefois présentes dans la chapelle, sont désormais visibles au musée municipal.

Chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles Rue de Buxereuilles, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est La chapelle Notre-Dame-en-son-Assomption de Buxereuilles est située à Chaumont. Édifiée au XVIᵉ siècle, elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 13 février 1928.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Chaumont