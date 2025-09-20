Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Journée du Patrimoine au sommet du puy de Dôme Sommet du puy de Dôme Orcines
Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Découvrez les conditions de travail des chercheurs et leurs sujets d’étude.
Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
English :
Find out about the working conditions of researchers and their subjects.
German :
Erfahren Sie mehr über die Arbeitsbedingungen von Forschern und die Themen, mit denen sie sich beschäftigen.
Italiano :
Per saperne di più sulle condizioni di lavoro dei nostri ricercatori e sui soggetti che studiano.
Espanol :
Más información sobre las condiciones de trabajo de nuestros investigadores y los temas que estudian.
L’événement Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Journée du Patrimoine au sommet du puy de Dôme Orcines a été mis à jour le 2025-08-20 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme