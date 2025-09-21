Visitez l’un des plus anciens ateliers de restauration de France Laboratoire d’archéologie des métaux Jarville-la-Malgrange

Visitez l’un des plus anciens ateliers de restauration de France Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h15 Laboratoire d’archéologie des métaux Meurthe-et-Moselle

La réservation est fortement conseillée (15 personnes maximum par visite) — une personne par inscription.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux de la Métropole du Grand Nancy ouvre exceptionnellement ses portes au public. Durant cette visite, vous assisterez à une brève conférence sur le bâtiment et ses architectes, puis découvrirez les outils et techniques de restauration en compagnie de l’équipe du laboratoire. Des objets archéologiques restaurés ou en cours de traitement vous seront également présentés.

Laboratoire d’archéologie des métaux 1 avenue Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 15 27 76 https://www.laboratoiredarcheologiedesmetaux.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandnancy.eu/jep-lam »}] Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux est l’un des plus anciens ateliers de restauration de France. Situé à Jarville-la-Malgrange, près de Nancy, il restaure des objets en métal, en verre ou en céramique à l’aide des techniques les plus modernes (rayons X, fluorescence X, etc.).

Créé en 1950 par Édouard Salin et Albert France-Lanord, le Laboratoire d’Archéologie des Métaux (LAM) est dédié à la conservation et à la restauration d’objets archéologiques et historiques principalement constitués de différents métaux et matériaux (verre, céramique, os, etc.). Service de la Métropole du Grand Nancy, il est installé dans les locaux du Féru des Sciences, au sein du domaine de Montaigu.

Il réalise des travaux de conservation et de restauration pour les musées, les directions des affaires culturelles, les services d’archéologie des collectivités territoriales et l’Institut national de recherches archéologiques préventives. 1 Avenue du Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

© LAM/Métropole du Grand Nancy