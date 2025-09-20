Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : la chocolaterie Weiss ! Les Ateliers Weiss Saint-Étienne

Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : la chocolaterie Weiss ! Les Ateliers Weiss Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : la chocolaterie Weiss ! Samedi 20 septembre, 09h00 Les Ateliers Weiss Loire

Evènement gratuit et sur inscription uniquement. Ces visites sont pensées idéalement pour les enfants de 7 ans et plus.

Les inscriptions seront bientôt ouvertes. Le lien d’inscription sera communiqué sur cette fiche évènement et sur weiss.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Venez nous rejoindre le samedi 20 septembre pour découvrir les secrets de notre chocolaterie artisanale, située à Saint-Étienne.

Initiation à la dégustation du chocolat

Pendant votre visite, vous allez être initiés à la dégustation du chocolat par Marie-Odile.

Lors de cet atelier, elle vous guidera à travers les différentes étapes de l’art de la dégustation du chocolat pour vous apprendre à reconnaître les différents arômes, les saveurs et toutes les subtilités des grands chocolats.

Mais une visite dans notre Chocolaterie ne serait pas complète sans en découvrir nos coulisses.

Découverte des coulisses de la chocolaterie

Accompagnés d’Anne, notre salariée-guide passionnée, vous pourrez voir nos Maîtres chocolatiers à l’œuvre.

De la confection de nos pralinés, en passant aux décors à la main de nos chocolats, vous pourrez voir leurs multiples savoir-faire artisanaux, transmis de génération en génération depuis 1882.

Vous découvrirez ainsi les gestes précis, les techniques artisanales et les secrets qui se mêlent pour donner vie à nos créations chocolatées. Une visite qui sera accompagnée de la dégustation de nos pralinés, reconnus mondialement pour leur signature unique.

Comment se déroulent les visites ?

Cette visite en deux temps est sur plusieurs créneaux, tout au long de la journée.

Les départs sont prévus à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Chaque visite durera environ 40 minutes et est sur inscription uniquement.

Inscription

Ces visites sont pensées idéalement pour les enfants de 7 ans et plus.

Les inscriptions seront bientôt ouvertes. Le lien d’inscription sera communiqué sur cette fiche èvenement et sur weiss.fr

Important

cette visite contient des dégustations de chocolats et pralinés ayant les ALLERGÈNES suivants (liste non exhaustive) : lait, sésame, amande, noisette, autres fruits à coque. Fabriqués dans un atelier utilisant du Sésame, des Oeufs.

Nous vous déconseillons cette visite, si vous êtes allergiques à ces derniers. En cas de doute, le jour de la visite, mentionnez-nous vos allergies.

Les Ateliers Weiss 1 rue Eugène Weiss, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 38 30 73 58 https://www.chocolat-weiss.fr/fr/content/48-les-ateliers-weiss-une-boutique-de-chocolat-unique

Journées européennes du patrimoine 2025

Matthieu Cellard