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Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud, Château d’Epinal, Épinal

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Epinal · Épinal

Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud, Château d’Epinal, Épinal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Epinal
Adresse
19 rue d’Ambrail, 88000 Epinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
Rendez-vous au pied de la Tour Chinoise, 19 rue D'Ambrail à Epinal

Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud 19 et 20 septembre Château d’Epinal Vosges

Rendez-vous au pied de la Tour Chinoise, 19 rue D’Ambrail à Epinal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges de ce château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.

Château d’Epinal 19 rue d’Ambrail, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est Construit vers 980 par l’Évêque de Metz, Thierry 1er de Hamelant, il n’était à l’époque, qu’une simple tour en bois. Il se nommait d’ailleurs « La Tour du Voué » et servait à surveiller la Moselle, ainsi que les vallons d’Ambrail et de St Michel.
Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges d’un château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.

© La Glucoserie

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