Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud, Château d’Epinal, Épinal
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Epinal · Épinal
Informations pratiques
Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud 19 et 20 septembre Château d’Epinal Vosges
Rendez-vous au pied de la Tour Chinoise, 19 rue D’Ambrail à Epinal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges de ce château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.
Château d’Epinal 19 rue d’Ambrail, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est Construit vers 980 par l’Évêque de Metz, Thierry 1er de Hamelant, il n’était à l’époque, qu’une simple tour en bois. Il se nommait d’ailleurs « La Tour du Voué » et servait à surveiller la Moselle, ainsi que les vallons d’Ambrail et de St Michel.
Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges d’un château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.
© La Glucoserie
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