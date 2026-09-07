Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud, Château d’Epinal, Épinal

Informations pratiques

Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud 19 et 20 septembre Château d’Epinal Vosges

Rendez-vous au pied de la Tour Chinoise, 19 rue D’Ambrail à Epinal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges de ce château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.

Château d’Epinal 19 rue d’Ambrail, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est Construit vers 980 par l’Évêque de Metz, Thierry 1er de Hamelant, il n’était à l’époque, qu’une simple tour en bois. Il se nommait d’ailleurs « La Tour du Voué » et servait à surveiller la Moselle, ainsi que les vallons d’Ambrail et de St Michel.

Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges d’un château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.

© La Glucoserie