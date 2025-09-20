Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud Parc du château d’Épinal Épinal

Visitez l’une des premières forteresses des Vosges du sud Parc du château d’Épinal Épinal samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous au pied de la Tour Chinoise, 19 rue D’Ambrail à Epinal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte de l’histoire et des vestiges de ce château médiéval, et ne manquez pas la vue incontournable sur Épinal.

Un premier château, qui fit partie avec Fontenoy-le-Château et Remiremont des premières forteresses des Vosges du Sud, fut bâti sur le site vers l'an mil. Il fut reconstruit par l'évêque de Metz, Jacques de Lorraine, vers le milieu du XIIIᵉ siècle.

Perché sur une crête rocheuse, il se présente comme une enceinte polygonale, doté d’un puissant donjon résidentiel et d’une grande citerne à corps filtrant. Les vestiges du logis seigneurial, ainsi que d’autres bâtiments (arsenal, logis du capitaine, four, chapelle…), ont été mis au jour lors des fouilles menées pendant les années 1980. Agrandi et adapté à l’artillerie par les Ducs de Lorraine au début du XVIᵉ siècle, le château fut détruit par les troupes de Louis XIV en 1670.

Juchés sur une colline gréseuse dominant le centre historique, le château, son jardin médiéval et son parc forment un vaste espace de détente, un lieu de quiétude apprécié, offrant une vue exceptionnelle sur la ville et la Moselle.

Cet ensemble fortifié médiéval est classé au titre des Monuments historiques depuis 1992. Plusieurs entrées piétonnes permettent de pénétrer dans les vestiges du château : Faubourg d’Ambrail, Rue de la Maix, Rue de la Colombière, Tour Chinoise.

© La Glucoserie