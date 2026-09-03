Visitez mon atelier de céramique contemporaine à Levroux Levroux
vendredi 9 octobre 2026 · Levroux
Informations pratiques
Levroux
Visitez mon atelier de céramique contemporaine à Levroux
18 Rue Victor Hugo Levroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09 11:15:00
Date(s) :
2026-10-09
Marie Morère, céramiste et artisane d’art, installée à Levroux, vous accueille dans son atelier de céramique.
Vous assisterez à une visite de l’atelier, une démonstration ainsi qu’à une présentation de son savoir-faire. Vous découvrirez différentes terres, plusieurs techniques de façonnage, sans oublier celles de l’émaillage. Elle propose, tout au long de l’année, des ateliers d’initiation et de perfectionnement. Les séances sont organisées en fonction de vos envies et de votre niveau, soit à la carte, soit chaque semaine, au trimestre ou à l’année. Photos interdites. Visite déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. L’accès à l’atelier se fait par la ruelle de l’Ane vert (à l’arrière du bâtiment, côté jardin). Boutique. Parking. Durée : 1h15 .
18 Rue Victor Hugo Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Marie Morère, a ceramic artist and artisan based in Levroux, welcomes you to her ceramics studio.
L’événement Visitez mon atelier de céramique contemporaine à Levroux Levroux a été mis à jour le 2026-09-03 par BERRY
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