Visitez Montagnac en théâtre et en musique avec « La comédie des Esprits » ! Samedi 20 septembre, 15h00 Montagnac Hérault

Gratuit. Infos auprès de la Mairie de Montagnac : 04 67 49 86 88

Montagnac en théâtre et en musique – La Comédie des Esprits

Venez découvrir Montagnac autrement, grâce à une visite théâtralisée et musicale avec la troupe de La Comédie des Esprits !

Laissez-vous emporter par l’esprit des lieux, entre patrimoine original, joie communicative et surprises artistiques.

Un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !

Une expérience sensorielle et poétique, où l’histoire locale se révèle en sons, en voix et en émotions.

Montagnac Place Emile Combes, 34530 Montagnac Montagnac 34530 Hérault Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© OT Cap d’Agde Méditerranée