Visitez Nos Entreprises : Briconautes Magasin Briconautes Beaumont-sur-Sarthe

Informations pratiques

Beaumont-sur-Sarthe

Visitez Nos Entreprises : Briconautes

Magasin Briconautes 2 Rue du Champ Soreau Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Découvrez des entreprises du territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles à l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise !

Le samedi 24 octobre à 9h30 et à 14h30, à l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, venez découvrir le magasin Briconautes de Beaumont-sur-Sarthe ! Du négoce de céréales au magasin de bricolage-jardinerie, vous découvrirez leurs coulisses, les différents métiers et l’histoire familiale de cette entreprise.

Deux créneaux : 9h30 et 14h30. Gratuit. Durée de la visite : 1h30 minimum.

Inscription obligatoire car places limitées auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03. .

Magasin Briconautes 2 Rue du Champ Soreau Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

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English :

Discover local businesses in the Haute Sarthe Alpes Mancelles region during the Regional Company Tour Days!

L’événement Visitez Nos Entreprises : Briconautes Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT des Alpes Mancelles