Visitez nos entreprises en Saumurois Saumur

Visitez nos entreprises en Saumurois Saumur mercredi 15 octobre 2025.

Visitez nos entreprises en Saumurois

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-15

Dans le cadre des Journées régionales de la visite d’entreprise, des entreprises saumuroises ouvrent leurs portes pour présenter leurs organisations, métiers et savoir-faire.

Le tourisme de savoir-faire ayant le vent en poupe, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et l’Office de Tourisme Saumur Val de Loire s’associent une nouvelle fois à cet événement durant lequel 13 entreprises ouvrent leurs portes pendant trois jours.

Ces visites invitent à découvrir des techniques, des métiers, des savoir-faire… des filières artisanales, industrielles ou agricoles.

Familles, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, professionnels… tout le monde est invité à découvrir les métiers des femmes et des hommes aux talents uniques et à voir les conditions de fabrication des produits du territoire.

Outre la visite des particuliers, les chefs d’entreprises espèrent, au cours de ces 3 journées, donner l’envie d’intégrer leurs équipes ou bien de susciter des vocations chez les plus jeunes.

AU PROGRAMME DANS LE SAUMUROIS

-Distillerie Combier (SAUMUR)

C’est en 1834 que Jean-Baptiste Combier s’installe à Saumur. Dans l’arrière boutique de sa petite confiserie, il produit ses liqueurs à base d’oranges. Aujourd’hui, les alambics en cuivre de plus de 150 ans produisent toujours les liqueurs de manière artisanale.

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, plongez dans le temps, laissez-vous guider, sentez, humez, vous êtes au cœur d’une distillerie en activité. Durant cette visite, nous vous proposons de découvrir l’histoire de la Maison Combier ainsi que son évolution. Nous vous dévoilerons les secrets de fabrication des liqueurs ainsi que le fonctionnement de nos alambics en cuivre. Enfin, vous aurez la chance de goûter nos produits historiques et emblématiques.

Visite Scolaire Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 octobre à 10h30, 14h30 et 16h30.

Visite Grand public Samedi 18, Mardi 21, Mercredi 22, Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 octobre à 10h30, 14h30 et 16h30.

Durée 1h15

Tarif 6 €/personne Gratuit/moins de 18 ans tarif de groupe + 10 personnes 4 €

Ouverture des réservations 01/09/2025

Contact 02 41 40 23 02 tourisme@combier.fr https://www.combier.fr/distillerie/visiter/

Informations complémentaires

Capacité 25 personnes maximum/visite

Classes à partir du CM1

Restrictions d’accès Animaux non admis.

NB L’alcool est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

-Caves Veuve Amiot (SAUMUR)

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, votre visite vous plongera au cœur de nos galeries de tuffeau. Vous découvrirez l’histoire étonnante d’Elisa Amiot, la fondatrice des célèbres fines bulles Saumuroises. Vous aurez également l’opportunité de traverser les installations non ouvertes au public habituellement chai, cuves béton datant du début du 20ème siècle… La visite s’achèvera par la dégustation commentée de leurs cuvées avec ou sans alcool.

Visites scolaires Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 octobre à 10h, 11h, 15h et 16h.

Visites Grand public Samedi 18 octobre et du Lundi 20 au Samedi 25 octobre à 10h, 11h, 15h, 16h.

Durée 1h30

Tarif 2.50 €/personne

Ouverture des réservations 01/09/2025

Informations complémentaires

Capacité 60 personnes maximum/visite

Recommandations vestimentaires Prévoir un vêtement chaud ainsi que des chaussures confortables.

Restrictions d’accès: animaux en laisse et dans un bagage à main sur le parcours de visite.

Contact 02 41 83 14 16 visites.saumur@veuve-amiot.com

NB L’alcool est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

-Croisières Saumur Loire (SAUMUR)

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, nous commencerons la visite par 20 minutes de visite des locaux (billetterie et bureau) pour montrer la prise de réservations et la gestion d’une entreprise touristique. Ensuite nous irons sur le bateau pour découvrir la cale moteur et partir pour une navigation d’environ 25 minutes. Ce sera l’occasion de découvrir les métiers du fluvial avec une démonstration des manœuvres de sécurité, le métier de pilote fluvial et le métier de matelot-guide fluvial sur la Loire.

Visites Scolaires Mercredi 15 à 14h30 et Vendredi 17 octobre à 10h30

Visites Grand public Vendredi 24 et Samedi 25 octobre à 10h30

Durée 1h30

Tarif gratuit

Informations complémentaires

Capacité 35 personnes maximum/visite

Âge minimum requis 3 ans

Conseils vestimentaires vêtements chauds recommandés.

Réservation (à partir du 01/09/2025) contact@croisieressaumurloire.fr 06 63 22 87 00

-Campus Espace Formation du Saumurois, CCI Formation 49 (SAUMUR)

L’Espace Formation du Saumurois est le principal centre de formation professionnelle du bassin saumurois. Idéalement situé près du centre-ville et de la gare routière scolaire, il regroupe un espace de formation continue (salariés, demandeurs d’emploi) et un CFA (Centre de Formation d’Apprentis). Visites dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire

Visites Scolaires Jeudi 16 octobre à 9h et 14h.

Visite Grand public: Mardi 21 octobre à 10h30 et 14h.

Durée 1h30

Tarif Gratuit

Informations complémentaires

Capacité 20 personnes maximum/visite

Âge minimum requis 13 ans

Accessibilité Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite

Ouverture des réservations 01/09/2025

Sur réservation auprès de Aurélie CADEAU

Contact 0671291862 aurelie.cadeau@maineetloire.cci.fr

-Groupe ZEKAT (BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX)

Pour la première fois, GROUPE ZEKAT ouvre les portes de son site de Bellevigne-les-Châteaux ! Venez découvrir les coulisses de l’industrie du futur avec AZKEDIA, ERCOGENER et ZK-SYSTEMS cartes électroniques, objets connectés, data centers modulaires… Nos expertises sont au cœur de secteurs clés comme la défense, l’énergie ou les télécoms. Une occasion unique de changer de regard sur l’industrie, d’en percer les secrets… et peut-être de faire naître des vocations !

Visites Scolaires Vendredi 17 octobre à 9h et 11h.

Visites Grand public Vendredi 24 octobre à 9h30 et 14h.

Gratuit

Durée: 1h pour les scolaires / 2h pour le Grand public

Sur réservation à partir du 01/09/2025

Informations complémentaires:

Capacité: 10-15 personnes en cas de forte demande.

Âge minimal requis: 15 ans (sauf si accompagné d’un adulte)

Conditions d’accès: Pièce d’identité en cours de validité avec listing d’émargement à l’entrée. Photos interdites / Animaux non admis. Tenue propre exigée (vestimentaire + chaussures).

Contact Office de Tourisme de Saumur 02 41 40 20 60 ou infos@ot-saumur.fr

-Atelier de la Girouetterie (LE COUDRAY-MACOUARD)

L’Atelier de la Girouetterie, au cœur du Coudray Macouard (49), labellisé village de Charme et Petite Cité de Caractère, entre Saumur et Montreuil-Bellay, crée, restaure et reproduit des girouettes et des enseignes en cuivre, en zinc et en laiton. Les portes de l’atelier s’ouvrent depuis 1992 afin de vous partager notre savoir-faire séculaire et traditionnel.

Situé au cœur du Coudray-Macouard (49), une petite cité de caractère entre Saumur et Montreuil-Bellay, L’Atelier de la Girouetterie créée, restaure et reproduit des girouettes et des enseignes en cuivre, en zinc et en laiton. Nous ouvrons les portes de notre atelier aux visiteurs depuis 1992 afin de vous partager notre savoir-faire séculaire et traditionnel.

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, le girouettier vous détaillera les différentes étapes de fabrication d’une girouette ainsi que son histoire connue, mais le plus souvent oubliée. Une visite entre artisanat, découverte et partage.

Visites Grand public du Lundi 20 au Vendredi 24 octobre de 9h à 12h et de 13h à 16h30.

Durée 1h00

Tarif gratuit

Ouverture des réservations 01/09/2025

Informations complémentaires

Capacité 45 personnes maximum/visite

Âge minimum requis 3 ans

Restrictions d’accès Touchez avec les yeux et non les doigts. Mais possibilité de prendre en photos. Animaux admis, et accès PMR.

Réservation auprès de Antoine Trintignac

Contact 02 41 03 19 46 girouette@girouette.com

-Denkavit France (MONTREUIL-BELLAY)

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, le site Denkavit France situé à Montreuil-Bellay ouvrira ses portes au public Découverte du processus rigoureux de fabrication des aliments pour jeunes animaux d’élevage.

Visites Grand public Jeudi 23 octobre à 10h et 14h et Vendredi 24 octobre à 10h.

Durée 2h00

Gratuit

Sur réservation evenements@denkavit.fr

Informations pratiques

Capacité 10 personnes maximum/visite

Âge minimum requis 12 ans

Conditions d’accès carte d’identité en cours de validité requise

Restrictions d’accès animaux non admis, prises de vue interdites, inaccessible aux personnes à mobilité réduite

Conseils vestimentaires chaussures de sécurité peuvent être apportées, vêtements chauds recommandés.

evenements@denkavit.fr

ZI de Méron, 49260, Montreuil-Bellay

-Alltub France (SAUMUR)

Alltub est le leader mondial de la fabrication de tubes et cartouches pour la pharmacie, la cosmétique, l’alimentaire et l’industrie. Savez-vous comment est fabriqué votre tube alu de crème ?

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, la société Alltub France ouvre ses portes aux visiteurs pour une présentation de l’entreprise suivie de la visite d’une ligne de production.

Visites Grand public: Jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2024 à 10h et 14h

Durée 2h00

Tarif gratuit

Informations complémentaires

Conditions d’accès Visite à partir de 10 ans.

Restriction d’accès Photos interdites. Animaux non admis. Retrait des bijoux obligatoire pendant la visite. Chaussures plates et fermées.

Capacité 10 personnes maximum/visite.

Sur réservations à partir du 01/09/2024

Contact Adeline Thomas 02 41 83 63 46 / adeline.thomas@fr.alltub.com

PRECISIONS HORAIRES

Du 15/10 au 25/10/2025. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 44 63 49 contact@visiteznosentreprises.com

English :

As part of the Journées régionales de la visite d?entreprise (Regional Company Visit Days), companies in the Saumur region are opening their doors to present their organizations, businesses and expertise.

German :

Im Rahmen der Regionalen Tage des Unternehmensbesuchs öffnen Unternehmen aus Saumur ihre Türen, um ihre Organisationen, Berufe und ihr Know-how vorzustellen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate regionali della visita d’impresa, le aziende della regione di Saumur aprono le porte per presentare le proprie organizzazioni, attività e competenze.

Espanol :

En el marco de las Journées régionales de la visite d’entreprise (Jornadas regionales de la visita de empresa), las empresas de la región de Saumur abren sus puertas para presentar sus organizaciones, negocios y conocimientos.

L’événement Visitez nos entreprises en Saumurois Saumur a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME