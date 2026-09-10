Informations pratiques

Doucelles

Visitez Nos Entreprises : Ferme de Sérillac

La Basse Cour Doucelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Découvrez des entreprises du territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles à l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise !

Le samedi 24 octobre à 14h30, à l’occasion des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, la Ferme de Sérillac, élevage de vaches laitières, vous propose de découvrir le troupeau, le quotidien des vaches (alimentation, soin des animaux…) et de la gestion de l’exploitation agricole. Et pour les plus curieux, possibilité d’assister à la traite des vaches !

Gratuit. Durée de la visite : 3h environ.

Inscription obligatoire car places limitées auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03. .

La Basse Cour Doucelles 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

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English :

Discover local businesses in the Haute Sarthe Alpes Mancelles region during the Regional Company Tour Days!

L’événement Visitez Nos Entreprises : Ferme de Sérillac Doucelles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT des Alpes Mancelles